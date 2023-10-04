İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5704
  • EURO
    29,0099
  • ALTIN
    1616.65
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da enerji paniği: Linyit santralleri tekrar devreye girebilir
Dünya

Avrupa'da enerji paniği: Linyit santralleri tekrar devreye girebilir

Almanya'da Bakanlar Kurulu, kışın enerji sıkıntısı yaşanması halinde rezervdeki linyit yakıtlı elektrik santrallerinin Mart 2024 sonuna kadar tekrar devreye sokulmasını onayladı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
Avrupa'da enerji paniği: Linyit santralleri tekrar devreye girebilir
ABONE OL

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, linyit yakıtlı elektrik santrallerinin Ekim 2023'ten Mart 2024 sonuna kadar tekrar devreye sokulmasına Bakanlar Kurulunun onay verdiği duyuruldu.

Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'dan doğal gaz sevkiyatının, neredeyse tamamen durmasının ardından 1,9 gigawatt gücündeki yedek linyit santrallerini geçen kış yeniden elektrik şebekesine bağlamıştı.

Linyit santralleri doğal gaz santrallerine kıyasla çok daha fazla karbon salımı yapıyor.

Alman hükümetinin, söz konusu santrallerin bu kış üreteceği artan karbondioksitin nasıl dengeleneceği konusunda ise gelecek yılın yazına kadar önerilerde bulunacağı hatırlatıldı.

  • Almanya
  • enerji krizi
  • linyit yakıtlı elektrik santrali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.