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Dünya

Avrupa'da göçmen rekoru: 6 bin kişi sınırı geçti

Fas'tan İspanya'ya bir günde 6 bin göçmen geçmesi nedeniyle ordu sınıra konuşlandırıldı.

Star.com.tr18 Mayıs 2021 Salı 19:23 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 19:24
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Fas'tan İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesine en az 6 bin göçmenin geçtiği ve bu rakamın Avrupa'da en yüksek sayı olduğu bildirildi.

Bin 500'ü çocuk olmak üzere 6 bin göçmen sınır duvarlarına kadar gelgitten yararlanarak yüzdüklerini söylediler.

Bölgede acil durum ilan eden hükümet orduyu deniz sınırlarına konuşlandırarak göçmenlerin gelmesini engellemeye çalışıyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, bin 100 kişilik sınır gücüne yardım etmek için asker ve polislerin gönderildiğini açıkladı.

İspanya'nın Fnideq kasabasında asker göçmenleri geri yollamak ve tersine göçe ikna etmek için sert müdahale ettiği ve göz yaşartıcı gaz kullandığı iddia edildi.

Star.com.tr

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