Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Avrupa'da herkes inancını uygulama hakkına sahip'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 'Birçok inanca mensup insana ev sahipliği yapan Avrupa'da herkes inancını barış ve güven içinde uygulama hakkına sahiptir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Timmermans, Avrupa genelindeki çeşitli dini kurum ve kuruluştan 8 temsilcinin katılımıyla Brüksel'de "Avrupa'nın geleceği: Somut adımlarla zorluklarla mücadele" konulu üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Timmermans, "Birçok inanca mensup insana ev sahipliği yapan Avrupa'da herkes inancını barış ve güven içinde uygulama hakkına sahiptir. Bugün katılımcılara, mensuplarının karşılaşabileceği herhangi bir ayrımcılık veya saldırıya AB Komisyonu'nun karşı durmaya devam edeceği konusunda güvence verdim." diye konuştu.

Timmermans, "Her ne kadar farklı şekilde ibadet etsek de değerlerimiz evrenseldir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, toplantıda, göç, sosyal uyum ve yaşam biçiminin sürdürülebilirliği gibi konular da ele alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SpaceX´ten gökyüzü şovu

SpaceX´ten gökyüzü şovu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA