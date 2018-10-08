'Avrupa'da herkes inancını uygulama hakkına sahip'

Timmermans, Avrupa genelindeki çeşitli dini kurum ve kuruluştan 8 temsilcinin katılımıyla Brüksel'de "Avrupa'nın geleceği: Somut adımlarla zorluklarla mücadele" konulu üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Timmermans, "Birçok inanca mensup insana ev sahipliği yapan Avrupa'da herkes inancını barış ve güven içinde uygulama hakkına sahiptir. Bugün katılımcılara, mensuplarının karşılaşabileceği herhangi bir ayrımcılık veya saldırıya AB Komisyonu'nun karşı durmaya devam edeceği konusunda güvence verdim." diye konuştu.

Timmermans, "Her ne kadar farklı şekilde ibadet etsek de değerlerimiz evrenseldir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, toplantıda, göç, sosyal uyum ve yaşam biçiminin sürdürülebilirliği gibi konular da ele alındı.