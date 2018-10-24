Avrupa'da Kaşıkçı çatlağı

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad’a yaptırım uygulanması ile Suudilere silah satışını sürdürme seçenekleri arasında kalan Avrupa, ikinci yolu tercih etti. Riyad’a silah satışında 5’inci sırada yer alan AB ülkesi İspanya’da hükümet, Suudilerle ticarete devam kararı alırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Arabistan’la ilişkilerin değişmeyeceği sinyali verdi.

‘2 MİLYARI DÜŞÜNÜN’

İspanya’da Suudi Arabistan ile silah ticaretine son verilmesini öngören karar teklifi parlamentoda iktidardaki sosyal demokratlarla muhalefetteki muhafazakârların oylarıyla reddedildi. Kaşıkçı cinayetini sonrası olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten ispanya Başbakanı Pedro Sanchez, oylama sonrası söylem değiştirerek, Suudi yönetimini doğrudan suçlamaktan kaçındı. İnsan haklarını ekonomik çıkarlarının önüne koymasını isteyenlere Riyad’ın 2 milyar dolarlık savaş gemisi siparişini hatırlatan Sanchez, “Eğer bana nerede olmam gerektiğini soruyorsanız, İspanya’nın ve stratejik sektörlerin çıkarlarını savunan bir durumdayım” dedi.

STRATEJİK KÂRLILIK

‘Riyad’a yaptırım’ seslerinin yükseldiği bir diğer Avrupa ülkesi Fransa’da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan’a yapılan silah satışlarını durdurulmayacağını duyurdu. Reuters’a bilgi veren Elysee Sarayı’ndan kaynaklar, Paris’in Riyad’la ilişkileri bozacak bir adım atmayacağını söyledi. Soruşturmanın tamamlanarak suçluların cezalandırılmasını beklediklerini aktaran Fransız yetkililer, “Şimdilik stratejik ilişkilerimizin geleceğini riske atan bir karara imza atmayacağız” diye konuştu.

KISITLAMA ÖNERİSİ

AB üyesi ülkelerden sadece Almanya, Riyad’a yönelik silah ve askeri malzeme satışlarını durdurdu. Almanya’nın ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte de AB ülkelerine Suudi Arabistan’a karşı ‘kısıtlı silah ihracatı sistemini’ benimseme için çağrı yapmıştı. İngiltere’de ise ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Kaşıkçı cinayetinin kınanmasının yetersiz olduğunu belirterek Başbakan Theresa May’e “Hükümet Suudi Arabistan’a silah satışını durduracak mı?” sorusunu yöneltti.