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Dünya

Avrupa'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Avrupa'da, kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık 5 milyon avroluk dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 70'ten fazla kişi gözaltına alındı.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 01:17 - Güncelleme:
Avrupa'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi
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Avrupa Birliği Polis Teşkilatından (Europol) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, Almanya ve Polonya'daki güvenlik birimlerinin ortak operasyonu neticesinde, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan çetenin çökertilerek 70'ten fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şebekenin telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis olarak tanıtıp yakınlarının kazaya karıştığını söylediği ve mağdurun yakının tutuklanmasını önlemek için nakit paraları hazırlayarak evinin önüne koymalarını istediği belirtildi.

Şebekenin özellikle Almanya ile Polonya'daki yaşlıları hedef aldığı ve yaklaşık 5 milyon avro dolandırıcılık yaptığı aktarılan açıklamada, 1,4 milyon avroluk dolandırıcılığın da önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şebekenin, internetten bulduğu ve dolandırıcılıktan habersiz kişilere kısa süreli iş olarak evlerin önünden paraları aldırdığı ve bu sayede yakalanmalarının zorlaştığı aktarıldı.

Europol, maddi kayıpların yanı sıra mağdurların manevi zarara uğradıkları ve kamu otoritelerine olan güvenlerinin zedelendiğine dikkati çekti.

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