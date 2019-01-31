Fransa'da keskin nişancının sokakta bulunanların üzerine ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybeti

Fransa’nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde iki kişiyi rehin alan 70 yaşındaki bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine 2 kişiyi rehin alan saldırganın, 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polisin binanın etrafını sardığı öğrenilirken, saldırganın yaralı olduğu bildirildi.

Yerel basın, saldırganın sabıkalı olduğunu iddia etti.