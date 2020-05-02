Avrupa'da korkutan iddia! 'Binlerce kişi ölüme terk edildi'

AA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:17 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:17

İsveç'in Gävleborg bölgesindeki huzurevlerinde hemşire olarak çalışan Latifa Löfvenberg, BBC muhabiri Jon Tallinger'in Youtube kanalındaki programına katılarak, Gävleborg bölgesinde huzurevinde yaşayan Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiğini, solunum cihazına bağlanmayan hastaların acı çekerek can verdiklerini söyledi.

Kovid-19'lu yaşlı hastaların hastanelere alınması gerektiğini vurgulayan Löfvenberg, 'Solunum cihazına bağlanmayan yaşlı hastaların boğulması birkaç gün sürüyor. Bu yaşlılar hastaneye alınmıyor. Bunların hastaneye alınarak tedavi edilmesi gerekli.' ifadelerini kullandı.

Löfvenberg, 'Yaşlıları kurtaracak solunum cihazı yerine hastalara morfin veriliyor, bu da hastaların nefes almasını daha da zorlaştırarak erken ölümlerine neden oluyor.' değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli yetkililerden 'yaşlılarımızı koruyamadık' itirafı

Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Epidemiyoloğu Anders Tegnell, "Yaşlılarımızı korumakta başarısız olduk." itirafından bulunurken, ülkede Kovid-19 hastalığına bağlı ölüm oranlarının yüksek olmasını huzurevlerindeki can kayıplarının çok olmasına bağladı. Huzurevlerinde virüsün bu kadar hızlı yayılacağını kestiremediklerini belirten Tegnell, bu konuda derin bir araştırma yapıp önümüzdeki dönemde buna göre önlem alacaklarını kaydetti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerde 'Yaşlı yakınlarınızla vedalaşın, binlerce insan virüsten ölecek.' ifadesini kullanmıştı.

Sosyal Güvenlik İşleri Bakanı Lena Hallengren da yaşlıları koruyamadıkları yönündeki eleştirileri doğru bulduğunu ve koronavirüse karşı tek başarısız oldukları kısmın bu olduğunu söyledi.

Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 669'a, virüsü taşıyanların sayısı da 22 bin 82'ye yükseldi.

Salgında 18 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.