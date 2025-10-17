Avrupa'da Kur'an nesli yetişiyor! Bir yarışmadan çok daha fazlası

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, yarışmanın geçmişi, bugünü ve geleceğine dair konuştu. Yalınkılıç, yarışmanın ilk defa 1985 yılında, hafta sonları camilerde Kur'an eğitimi alan çocuklar arasında bir heyecan oluşturmak amacıyla başladığını söyledi. Zorluklara rağmen 90'lı yıllardan itibaren aralıksız devam eden yarışmanın, bugün büyük bir ivme kazandığını vurguladı.

Yarışmanın ilk yıllarında iyi Kur'an öğretecek hoca bulmakta zorlandıklarını belirten Yalınkılıç, zamanla bu eksiklerin giderildiğini ve bugün kaliteli bir seviyeye ulaşıldığını ifade etti. Yalınkılıç, "Gençlerimize Kur'an öğretmek bizim için bir ibadettir. Dolayısıyla her ne kadar bir yarışma olsa da, biz bir ibadetin inşasına zemin hazırlıyoruz" dedi.

BİRİNCİLİK BİR ÖMÜR BOYU SÜREN BİR İNŞA SÜRECİ

Yarışmanın 10-13 ve 14-18 yaş gruplarını kapsadığını belirten Yalınkılıç, değerlendirmelerin titizlikle yapıldığını söyledi. Amaçlarının sadece güzel okumak olmadığını, Kur'an'ın maneviyatını hissettirmeyi hedeflediklerini vurguladı. "Bu yarışma bir eğitim yolculuğudur. Gençlerimizin Kur'an'la duygusal bir bağ kurmalarına vesile oluyor. Yarışma, onların iman ve istikamet üzere bir hayat yaşamalarında belirleyici bir rol oynuyor" diye ekledi.

Yarışmada dereceye giren gençlerin hayatlarında nasıl bir iz bıraktığı sorusuna Yalınkılıç, "Çok farklı mesleklerde olan gençlerimiz var. Doktor, mühendis, ya da farklı mesleklerde çalışıyorlar ancak camilerde ders veriyor, hutbe okuyor ve teşkilatımızın farklı kademelerinde hizmet etmeye devam ediyorlar" cevabını verdi.

AVRUPA'DA YENİ BİR ÖZGÜVEN DALGASI

Yarışmanın Avrupa'da düzenlenmesinin önemine de değinen Yalınkılıç, "Bu yarışmalar, Avrupa'da bir Müslüman gencin kimliğinin inşasında çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyan gençlerin yetişmesi, burada bir özgüven durumu oluşturuyor. Bu yarışma sadece bir ses yarışması değil; bir neslin Kur'an'la diriliş yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

IGMG İrşad Başkanı, yarışmanın sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını, teşkilatlarının bulunduğu tüm ülkelerden, hatta Avustralya ve Amerika gibi kıtalar ötesinden bile öğrenci kabul ettiklerini belirtti. İlk yıllarda 200-300 kişinin katıldığı yarışmaların, bugün 3000-5000 kişilik salonları hınca hınç dolduran bir şölen haline geldiğini söyledi. Yalınkılıç, ileride bu yarışmanın dünya çapında bir organizasyona dönüşmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yalınkılıç, son olarak 18 Ekim Cumartesi, saat 13:30'da, Almanya'nın Stadthalle Bielefeld kentinde gerçekleşecek olan büyük finale tüm Kur'an dostlarını beklediklerini belirterek, yarışmaya emek veren tüm gönüllülere, eğitimcilere ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.