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  • Avrupa'da ''Kuzey Akım 2 etkisi'' gaz fiyatlarını 100 avronun üzerine taşıdı
Dünya

Avrupa'da ''Kuzey Akım 2 etkisi'' gaz fiyatlarını 100 avronun üzerine taşıdı

Avrupa piyasasında vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 avronun üzerine çıktı. Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini ruhsatlandırma sürecini dün geçici olarak askıya aldığını açıklamasıyla kıtada gaz fiyatlarındaki artış yüzde 23'ü buldu.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:32
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı 101,8 avroyu gördü. Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini askıya aldığına yönelik açıklamasından önce fiyatlar megavatsaat başına 82 avro seviyesinde bulunuyordu.

Böylece, kıtada vadeli kontratlarda gaz fiyatları dünden itibaren yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artışta doğal gaz talebinin arttığı kış döneminde Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz arzını artırma ihtimalinin düşük olması da etkili oldu.

Daha önce salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. Ekimde TTF vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 160 avroya kadar çıkmıştı.

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