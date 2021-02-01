Avrupa'da LGBT skandalı! Pedofiliyi savunan örgütün sorumlusu, sığınmacılara tecavüz etti

star.com.tr 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:31

İsveç'te Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, Kuir ve İnterseks hakları Federasyonu (RFSL) yetkililerinden birinin, 4 sığınmacıya tecavüz ettiği bildirildi.



Svenska Dagbladet gazetesinde yer alan habere göre, oluşumun bir yetkilisinin en az dört genç LGBT'li göçmene tecavüz edip, eşcinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Savcı Paulina Pilati, ellili yaşlarında bir adam olan şüpheli hakkında, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Pilati'ye göre, toplam dört şüpheli tecavüz vakası ve iki cinsel taciz vakası söz konusu.

ZOR DURUMDA KALAN SIĞINMACILARI KULLANMIŞ

Şüphelinin, 1990'lardan beri RFSL Stockholm ofisinde çalıştığı, LGBT sığınmacıları ve yasadışı göçmenler için yardım ve danışmanlık sunan "Yeni Gelenlerin Ruh Sağlığı" projesinde görevli olduğu tespit edildi.

Mağdurlar, danışmanın kendilerine kötü muamele etmesine izin vermezlerse, iltica alma şanslarını mahvedeceğinden korktuklarını söylediler. Birkaçı sorgu sırasında kendisiyle temasa geçtiklerini, kendilerine sığınma taleplerinin daha hızlı kabul edileceğini söylendiğini belirtti.

Svenska Dagbladet, sapığın kurbanı olduğu kabul edilen "Samuel" adlı genç bir sığınmacının, tecavüze uğrama hikayesini de anlattı.

RFSL MÜDAHALE ETMEDİ

Suçlanan şahsın davranışıyla ilgili şikayetlere rağmen, RFSL herhangi bir şey yapmadı. RFSL Stockholm'deki gönüllüler, danışmanın şüpheli tecavüzleri hakkında yönetimi bilgilendirdi ve bir soruşturma başlatılmasını istedı. Ancak, herhangi bir sonuç alınmadı.

2017'den beri sığınmacıların adamın ofisine refakatsiz girmesinin tehlikeli olduğu, 'kapıyı kapatıp cinsel istismarda bulunduğu' yönünde şikayetlerin oluşturulduğu belirtildi.

Ancak tüm şikayetlere rağmen sapık, polis ve yargının harekete geçtiği 2020 yılına kadar taciz ve tecavüzlerine devam etmiş.

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