Avrupa’da protesto dalgası

Kosova ve Sırbistan’da da sokak eylemleri yaşanırken Macaristan’daki ‘Fazla mesai’ gösterileri tırmanarak artıyor. İspanya’da ayrılıkçı Katalanlar Barcelona sokaklarını savaş alanına çevirdi. Fransa’nın başkent Paris’te dün de sokağa dökülen Sarı Yelekliler, ülke çapında 200 noktada yol kapama eylemi yaptı. Göstericiler, sık sık “Macron istifa” şeklinde slogan attı. Perpignan kentinde, Sarı Yelekliler’in neden olduğu trafik kazasında bir kişi daha öldü. Böylece gösterilerde ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Macaristan’da fazla mesai saatlerinin artırılmasını yasasını protesto eden binlerce kişi Budin Kalesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü.