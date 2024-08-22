Avrupa'da tehlike çanları çalıyor! 2100'e kadar ölümler 3 katına çıkabilir

The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) ortaklığında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yürütülen araştırmada, özellikle küresel ısınmadan daha fazla etkilenen bölgeleri olumsuzluk etkilerden korumak için iklim politikalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Araştırmada, mevcut iklim politikalarının devam etmesi halinde, Avrupa'da çoğunlukla kıtanın güney bölgelerinde yaşayan insanlar başta olmak üzere aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin 2100'e kadar 3 katına çıkabileceği uyarısı yapıldı.

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Avrupa'da son yıllarda yazın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı aktarılan araştırmada, aşırı sıcakların yol açtığı ölüm riskiyle daha fazla karşı karşıya bulunan yaşlı nüfusun yıllar içinde artacak olmasının da bu sayının yükselmesinde etkili olacağı kaydedildi.

Küresel ısınma nedeniyle ortalama sıcaklıkların Sanayi Devrimi öncesindeki ortalamaya kıyasla 3 derece arttığı bir senaryoda sıcaklığa bağlı ölümlerin yüzde 13,5 artacağı öngörülen araştırmada, bunun da çoğunluğu 85 yaş üstü bireyler olmak üzere her yıl 55 binden fazla kişinin ölümüne yol açabileceği ifade edildi.

Antarktika'da olağan dışı sıcaklar ani hava olaylarını tetikleyebilir: Mevsim normalleri kalıbı tamamen değişebilir Yine aynı ihtimal dahilinde sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısının yüzyılın sonuna kadar 43 bin 729'dan 128 bin 809'a yükselebileceği tahmin edilen araştırmada, soğuktan kaynaklanan ölümlerin ise 2100'e kadar 363 bin 809'dan 333 bin 703'e düşmesinin beklendiği bildirildi.

Araştırmada, küresel ısınma ve yaşlı nüfusun artışından en fazla etkilenecek yerler arasında İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'nın bazı bölgelerinin bulunduğu belirtildi.