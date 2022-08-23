İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,131
  • EURO
    18,0307
  • ALTIN
    1014.75
  • BIST100
    3102.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Avrupa'da tek biz kaldık'' deyip ekledi: Rusya söz verdi
Dünya

''Avrupa'da tek biz kaldık'' deyip ekledi: Rusya söz verdi

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin Avrupa'da, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olduğunu ve Rus karşıtı 'histerinin' bir parçası olmadığını söyledi. 'Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, (Rusya ile) asırlık kardeşliği unutmuyor.' ifadesini kullanan Vulin, Lavrov'un Sırbistan'a toprak bütünlüğünü korumada destek sözü verdiğini belirtti.

AA23 Ağustos 2022 Salı 11:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da dün gerçekleşen görüşmenin ardından, Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Vulin, "Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke olan Sırbistan, Rus karşıtı 'histerinin' bir parçası olmadı." diye konuştu.

"Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırbistan, (Rusya ile) asırlık kardeşliği unutmuyor." ifadesini kullanan Vulin, Lavrov'un Sırbistan'a toprak bütünlüğünü korumada destek sözü verdiğini belirtti.

Vulin, Sırbistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ve Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.

Lavrov'un Sırbistan'ın ve halkının dostu olduğunun altını çizen Vulin, "Sırbistan, kendi dostlarını seçebilen, bağımsız bir devlet." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Sırbistan ve Rusya'nın "büyük zorluklarda bile istisnai diplomatik ilişkilere ve başarılı iş birliğine" sahip olduklarına dikkat çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.