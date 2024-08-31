Avrupa'da yaşayan Kürt kökenli aydın, sanatçı, STK temsilcisi ve aktivistlerden oluşan bir grup tarafından terör örgütü PKK'ya önemli bir tepki geldi. İmzalanan ortak bir metinle PKK'nın çocukları kaçırıp silahaltına alması, şehirleri savaş alanına çevirmesi, sivilleri canlı kalkan olarak kullanması ve Kürt halkına baskılarına karşı 'isyan' bildirisi yayınladı. Avrupa'da terör örgütü tarafından baskı ve şiddet ile sindirmeye çalışan Kürtler, PKK'ya karşı isyan bayrağı açmış oldu.

"SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ"

Bildiride, "Aşağıda imzası bulunan aydın, yazar, kanaat önderleri ve Kürt kamuoyunda görev yapan bizler, PKK'nın hain, otoriter tavır, zihniyet ve uygulamalarına karşı sesimizi daha da yükseltmeyi, 'yeter artık' diye haykırmayı görevimiz sayıyoruz" denildi. Bildiride PKK'nın Avrupa yasalarını kullanarak suç faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek "Avrupa Birliği ile ABD'de terör örgütü listesinde yer alan PKK, bu ülkelerde hala serbesttir. Örgüt bu ülkelerde kendisine karşı çıkan, katılmayan ve eleştirenleri, ihanet, iftira ve itibar zedeleme yoluyla siyasi tasfiye veya fiziksel saldırı, suikast girişimi yoluyla hedef almaktadır" denildi.

"HESAP GÜNÜ GELECEK"

İmzacılar, PKK'nın çocukları kaçırıp silah altına alması, şehirler savaş alanına dönüştürmesi ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanması, yeraltı tünelleri kazması gibi insan hakları ihlalleriyle dolu geçmişini kınadı. Kürtlerin seslerinin her zaman PKK'nın silahlarından ve tehditlerinden daha yüksek olacağını belirten Avrupa'da yaşayan Kürtler, "PKK'nın terör saltanatının sonsuza kadar sürmeyecek ve hesap günü gelecek" açıklamalarıyla önemli bir mesaj verdi.

PKK'DAN İTİRAF

PKK'nın sözde askeri kanadı HPG'de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Ali Dinçer'in 6 Haziran'da etkisiz hale getirildiği itiraf edildi. 33 yıl boyunca örgütte olduğu belirtilen Dinçer'in örgütün akademi, eyalet ve saha komutanlıklarında çok sayıda görev aldığı kaydedildi.

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