Avrupa'dan korkunç görüntüler! Ordu cesetleri yakmaya götürüyor

star.com.tr 22 Mart 2020 Pazar 11:44 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:44

İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 5.000'e ulaştı. Sadece Cumartesi günü, 793 kişinin ölmesi tüm dünyada şaşkınlığa neden oldu. Artık gündüz gözüyle sokaklarda dolaşan askeri konvoylar, sağlık görevlileri ve destek malzemeleri taşıyor. Ancak konvoyların artık morglarda yer kalmadığı için cesetleri taşıdığı belirtildi. Sağlık görevlileri ise kurulan geçici çadırlarda görev yapıyor.



Ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi Lombardiya'da, ordunun diğer çalışmalarının yanı sıra, salgında ölenlerin cesetlerini askeri konvoylar halinde taşıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan görüntülerde, askeri konvoyların Bergamo mezarlığına gittiği görüldü.

Bazı askeri araçların da cesetleri, Ferrara'daki Emilia-Romagna krematoryumuna (insan bedenlerinin yüksek sıcaklıkta yakıldığı yer) götürdüğü belirtiliyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK KRİZ

Ölüm ve vaka oranları artışının durdurulamadığı ülkenin Başbakanı Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, 'Önemli olmayan tüm işleri durdurma kararı aldık. 3 Nisan'a kadar sadece hayati öneme sahip üretim kolları devam edecek. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz.' dedi.

Başbakan, halka sakin olma ve evde kalma çağrısını yineledi. Tüm süpermarket ve eczanelerin yanı sıra bankacılık hizmetleri ve gerekli toplu taşıma araçlarının açık kalacağına söz verdi.

İtalya'nın hangi fabrikaların ve işletmelerin yaşamsal önemde olacağı ve açık kalacağı belli olmasa da, hükümetin yeni tedbirleri detaylandırarak hemen yürürlüğe koyması için bir acil durum kararı çıkarması bekleniyor.

İtalya'daki Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 5.000'e ulaştı. Akdeniz ülkesi, bu hafta başlarında Çin'i geçti ve toplam 53.000'in üzerinde vaka sayısı ile salgından en kötü etkilenen ülke.

star.com.tr