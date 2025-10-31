Avrupa'dan Türkiye'ye Gazze teşekkürü: İsrail'e çok baskı yapılması gerekiyor

Bakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, konuk mevkidaşıyla Gazze'deki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bütün dünyanın gözleri önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta. Bu görünüyor. Kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından İsrail'in ateşkese riayet etmesi şarttır." diye konuştu.

Türkiye olarak Şarm el-Şeyh Deklarasyonuna imza atarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini, ilgili tüm ülkelerle yakın temas ve eşgüdüm halinde ateşkesin kalıcı olması için çaba harcadıklarını aktaran Fidan, uluslararası toplumun da İsrail'e gerekli mesajları vermesinin bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

Fidan, şunları kaydetti:

"Gazze'ye yönelik insani yardımlarımız da aralıksız devam etmekte. Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay yetkilileri Refah'ta yardım çalışmalarımızı yürütüyorlar, 900 ton malzeme taşıyan insani yardım gemimiz 17 Ekim günü Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı, müteakip insani yardım seferinin hazırlıkları da inşallah yakında tamamlanacak. Ayrıca, Filistinli kardeşlerimizi tedavi etmek amacıyla ülkemize getirmek için tüm imkanlarımızla halihazırda seferber etmiş durumdayız. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, inanıyoruz ki sabır ve dayanışma yoluyla Gazze yeniden ayağa kalkacaktır."

Tsahkna, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutlayarak, "Tabii ki bu her ulus için bu anlamda çok önemli bir gündür. Bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü tarihimizdeki önemli günlerden biridir bu. Ve tabii ki Türkiye son derece değerli ve güçlü bir ortak olmaya devam ediyor Estonya için." diye konuştu.

Estonya ve Türkiye ilişkilerinin çok hızlı ilerlediğini söyleyen Tsahkna, "Toprak bütünlüğü ilkeleri de bizim için önemli. Bir kez daha şunu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten son derece net mesajlar verildi, Rusya bizim toprak bütünlüğümüzü ihlal ettiğinde. Estonya hava üssüne ve NATO hava sahasına girdi Rus uçakları. Bu anlamda dördüncü madde ile ilgili olarak konsültasyon sürecini devreye soktuk. NATO müttefiklerimiz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı ve bu ihlal ilk gerçekleştiğinden itibaren de bizi destekledi." ifadesini kullandı.

Tsahkna, NATO'nun doğu kanadında Türkiye'nin son derece önemli bir rol oynadığına işaret ederek, "Önümüzdeki yıl yine hava polisiyle ilgili misyonda Türkiye yer alacak. Bu pratiğe yönelik son derece önemli bir işbirliği olacak. Ve yine tabii ki savunma sanayi açısından bakıldığında da Estonya son derece önemli satın alımlar gerçekleştiriyor. Türkiye'den de bunları gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim için son derece güvenilir bir ortak Türkiye." dedi.

"UKRAYNA'YA BU SAVAŞTA VERMİŞ OLDUĞUNUZ DESTEKTEN DOLAYI DA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Dijitalleşme, enerji, eğitim, turizm gibi birçok farklı alanda da işbirliğinin devam edeceğini söyleyen Tsahkna, şöyle devam etti:

"İki gün önce Ukrayna'ya ziyarette bulundum. Ukrayna'ya bu savaşta vermiş olduğunuz destekten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Rusya söz konusu olduğunda barıştan bahsetmek çok kolay değil. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin eğer barış istemezse müzakere yürütmek, hatta ateşkes gerçekleştirmek bile çok zor. Bu anlamda Avrupa'da Putin ve Rusya üzerine 19 müeyyidelik bir paket uygulanarak bu baskı sürdürülmeye çalışılıyor."

Tsahkna, "Estonya her zaman AB'nin genişleme sürecini ve özellikle de Türkiye'nin katılması ve buradaki işbirliğinin devam etmesini destekleyen bir ülke oldu." diyerek, Avrupa'nın bu anlamda birlikte çalışması ve küresel, ekonomik ile güvenlik koşullarını yerine getirmesi gerektiğine işaret etti.

Geçen hafta Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini söyleyen Tsahkna, "Türkiye'nin burada çok önemli bir süreci yürüttüğünü biliyorum barış, işbirliği ve dayanışma adına. Bunlar Avrupa'dan da bakıldığında çok önemli bir unsur. Rusya'nın kontrolü altında olmayan ticaret kanallarının bağlantısallığını sağlamak, birlikte hareket etmek adına çok önemli. Estonya bu anlamda sizin yanınızda." dedi.

"KÜRESEL ANLAMDA DA ÇOK KRİTİK BİR ROLÜNÜZ VAR VE BİRÇOK İLKESEL TUTUMLA İLGİLİ OLARAK DA AYNI GÖRÜŞLERİ PAYLAŞIYORUZ"

Gönüllüler Koalisyonu ile ilgili çalışmalar ve Ukrayna ile ilgili güvenlik güvencelerine değinen Tsahkna, şunları kaydetti:

"Bu anlamda gelecekte Ukrayna için sağlanacak güvenlik güvencelerinin NATO üyeliğiyle olabileceğini düşünüyoruz Estonya olarak. Ama bu olmadan önce (ABD Başkanı Donald) Trump ve Putin'i bir noktaya getirmemiz gerekiyor ki gerçekten barış görüşmeleri başlasın. En azından bir ateşkes ilan edilsin ve daha sonra tabii ki bu güvenlikle ilgili güvencelerin sağlanması gerekiyor. Gönüllüler Koalisyonu bu konuda çalışıyor. Estonya güvenlik güvencelerine katılma konusunda ilk gönüllü olduğunu beyan eden ülkelerden biriydi."

Tsahkna, Türkiye'nin bölgede çok kritik bir rol oynadığına işaret ederek, teşekkür etti ve "Aynı zamanda küresel anlamda da çok kritik bir rolünüz var ve birçok ilkesel tutumla ilgili olarak da aynı görüşleri paylaşıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE GİBİ GÜVENİLİR ORTAKLARLA BİRLİKTE HAREKET ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Tsahkna, basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tsahkna, Türkiye için hedefin AB'ye katılması olduğunu belirterek, "Ancak bunun önünde bir müddeti var. Ama tabii ki bir kez daha masa etrafına oturup bunu konuşmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

SAFE mekanizmasına değinen Tsahkna, şunları kaydetti:

"Bir sonraki AB bütçesinde Estonya net bir biçimde Türkiye'nin buna katılması gerektiği görüşünü paylaşıyor. Türkiye'nin buna dahil edilmesi gerekiyor. AB dışındaki ülkelerin de dahil edilmesi gerekiyor. Neden diye soracak olursanız, biz ulus olarak çok pratik bir ulusuz. Bu anlamda savunmayla ilgili harcamalarımızı artırıyoruz. AB dışında da işbirliğine ihtiyacımız var. Bu işbirliğine kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye gibi güvenilir ortaklarla birlikte hareket etmek istiyoruz."

Tsahkna, Türkiye'nin bölgede bir istikrar unsuru, çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Eğer Türkiye olmazsa bu program tam olmayacaktır. Aynı hedefleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla kapasitelerimizi savunma ile ilgili genişletmek istiyoruz. Bölgeyi daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Dolayısıyla ortak amaçlar çerçevesinde ve Rus saldırılarına karşı Ukrayna'yı da destekleyerek aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Bunun için bunu desteklemeye hazırız." diye konuştu.