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Avrupalı aşırı sağcı liderlerden skandal çağrı: Türkiye'nin AB süreci durdurulsun

Mayıs ayı içerisinde Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Avrupalı aşırı sağcı liderler İtalya'da bir araya gelerek Türkiye hakkında skandal açıklamalara imza attı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İtalya'da bir araya gelen aşırı sağcı liderler Türkiye düşmanlıklarını gizleyemedi. İtalya İçişleri Bakanı Salvini yaptığı skandal açıklamada, "Türkiye'nin AB sürecinin askıya alınması yetmez tamamen durdurulmalı." dedi.
 
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini aşırı sağ parti temsilcileri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıya alınmasını yeterli bulmadığını belirterek, "tamamen durdurulması gerek." dedi.
 
Danimarka, Finlandiya ve Danimarka'dan temsilcilerin katıldığı toplantıda, İtalya İçişleri Bakanı Salvini, seçimleri kazanması durumunda Avrupa'daki ürecilerin kar etmesine engel olan anlaşmaları yeniden gözden geçireceğini belirterek Türkiye'den örnek verdi.
 
Türkiye'nin kesinlikle Avrupa olmadığını ve asla olmayacağını iddia eden Salvini, "Bir örnek vereyim: Bizim için Türkiye, Avrupa değil ve asla olmayacak… Avrupa Komisyonu tuhaf bir şekilde Macaristan, Polonya, Avusturya, İtalya gibi hükümetlere yaptırımlar uygularken yabancı bir güce yıllardır milyarlarca euro hediye ediyor ve bu ülke de bu paraları bizim şirketlerimizle rekabet etmek için kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

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