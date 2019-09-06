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Avrupalı çiftin 5 yaşındaki kızları ile otostop serüveni

İsviçre’den yolculuğa çıkan ve ilk duraklarını Türkiye olarak belirleyen Matthıasi ve Bella Heim çifti, 5 yaşlarındaki kızları Oliva ile otostop yaparak 15 ülke gezmeyi planlıyor.

  • İHA
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6 yıl önce evlenen Hong Konglu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim, fotoğrafçılık ve yazılım mühendisliği mesleklerini bırakarak ülke ülke gezmeye başladı. 5 yaşındaki kızları Olivia’yı da yanlarına alan Heim çifti, uçakla İsviçre’den Türkiye’ye geldi. Bir süre İstanbul’da gezen çift, Beylikdüzü’ne kadar otostop çekti. Yanlarındaki çocukları ile dikkatleri üstlerine toplayan çift, 15 ülke gezerek İtalya’ya gitmeyi planlıyor.
 
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Heim çifti, çocuklarıyla birlikte ikinci kez otostop yolcuğuna çıktıklarını ifade ederek, “50 ülkeyi ziyaret ettik. Avustralya, Yeni Zelanda, Asya’nın tamamı, Avrupa ve ABD. Sadece bir haftada. Türk insanları çok hoş, arkadaş canlısı, güler yüzlü. Türk yemekleri çok güzel. Kebap ve dürümü seviyoruz. Bu ikinci otostopumuz. İstanbul’dan başlayıp Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya’ya gitmek istiyoruz”
 

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