Avrupalı diplomatlar, saldırıya uğrayan Filistinlileri ziyaret etti

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff (solda) başkanlığında 20 büyükelçi ve konsolostan oluşan heyet, Nablus kentindeki Huvvara, Zatera ve Burin beldelerini ziyaret etti.

FANATİK YAHUDİLER SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, 26 Şubat'ta yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait evleri, arabaları kundakladığı, toplu saldırılar düzenlediği ve bölgede bir Filistinlinin öldürüldüğü Huvvara beldesinin girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası aktivistler, saldırıya uğrayan Filistinlilerle dayanışma göstermek için Huvvara'ya ulaşmak istedi. Ancak İsrail güçleri, beldenin girişini araçlarla kapatarak aktivistleri engelledi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte kalan Yahudi yerleşimciler ile aktivistler arasında zaman zaman sözlü sataşma yaşandı.

Bunun üzerine aktivistler beldeye çevredeki toprak yoldan ulaşmaya çalıştı. Bu kez de İsrail askerleri gösterici gruplara karşı ses bombası ve güç kullandı. Olayda, yaklaşık 10 kişi gözaltına alınırken bazıları daha sonra serbest bırakıldı.