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Dünya

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşlara 'sandığa gidin' çağrısında bulundu. Platform sözcüsü Sami Ganioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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Köln'de basın toplantısı düzenleyen platformun sözcüsü Sami Ganioğlu, Avrupa'daki birçok ülkede oy verme işleminin 27 Nisan ile 9 Mayıs arasında yapılacağını hatırlatarak, herkesin demokratik seçme ve seçilme hakkını kullanması gerektiğini söyledi.

Ganioğlu, "Demokratik toplumların ellerinde bulundurdukları en önemli hak seçme ve seçilme hakkı. Yüksel Seçim Kurulu (YSK) yurt dışındaki seçmen sayısını 3 milyon 416 bin 498 olarak açıkladı. Bu bağlamda bizler ülkemizle olan gönül bağımız, vatandaşlık görev ve sorumluluğumuz gereği vatandaş olan bütün seçmenleri mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Ganioğlu şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanmış güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye içeride ve dışarıda dostlarına ve vatandaşlarına güven verecek, yurt dışında yaşamakta olan biz Türkiyelilerin de itibarına katkı sağlayacaktır."

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ

Sami Ganioğlu Avrupalı Milli Görüşçüler Platformu mensuplarının milli görüş hareketi ve teşkilatlarının içerisinde görev almış eski idarecilerden oluştuğunu ve istikrarlı bir Türkiye'den yana irade ortaya koyma adına cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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