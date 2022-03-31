Avrupalı ülkelerden vatandaşlara 'doğal gaz' çağrısı: Azaltın

AB ülkelerinin bu hamlesinin enerji tüketiminde somut düşüşlere yol açabileceği düşünülüyor.

Enerji fiyatlarının aylardır devam eden yükselişi ve arz sıkışıklığına rağmen çoğu Avrupa ülkesi, seçmenin tepki çekeceği düşünülen tedbirleri almaktan kaçındı.

Ancak Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını durdurabileceği kaygıların artması bazı ülkeler vatandaşlarına tüketimi azaltma mesajı vermeye başladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck dün yaptığı açıklamada, "Her kilovat önemli" dedi. Almanya, Rusya ile doğalgaz arzı konusunda olası bir kriz yaşanabileceği yönünde dün "erken uyarıda" bulunmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ısıtmada kullanılan enerji miktarını düşürme gibi küçük değişikliklerin büyük ölçekte gerçekleştirildiğinde gaz ve petrol talebini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

IEA, mevcut fiyatlar göz önüne alındığında AB'de termostatların 2 derece kadar düşürülmesinin 20 bcm doğalgaz tasarrufu sağlayacağını düşünüyor. 20 bcm doğalgaz yaklaşık 28 milyar dolara tekabül ediyor.

Bu miktar ayrıca, AB'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği yıllık 155 bcm doğalgaz ithalatının yaklaşık %13'üne denk geliyor.

AB ülkeleri, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını Rusya'dan ithal ediyor.

Almanya'nın ardından Hollanda hükümeti de dün, haftasonu vatandaşlar ve işletmelerden daha az doğalgaz kullanmalarını talep eden bir kampanya başlatacağını açıkladı.

Fransa'nın düzenleyici kurumu da vatandaşlardan toplu halde doğalgaz tüketimlerini azaltmaya çalışmalarını talep etti.