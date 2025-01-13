Avrupalı uzmana göre AB, Musk'a karşı adım atmaya ''temkinli'' yaklaşıyor

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri hedef alan paylaşımlarıyla başladı.

Sosyal medya hesabından AfD'ye ilişkin "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini paylaşan Musk, daha sonra bu görüşünü genişleterek aşırı sağcı partinin Almanya için "son umut kıvılcımı olduğunu" savundu.

İngiltere'de aşırı sağcı grupların başında gelen ve hapis cezasına çarptırılan İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için de çağrıda bulunan Musk, aşırı sağcı liderin "siyasi mahkum" olduğunu ileri sürdü.

Musk'ın, Avrupa'da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları tepki çekti. Avrupalı liderler ise milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçladı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.

Angeli, Musk'ın Avrupa'da aşırı sağcı partilere desteğinin ne anlama geldiği, olası etkileri ve AB'nin tutumuna ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

- "(MUSK'IN) SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞI KESİN"

Angeli, Musk'ın geçmişte bu kadar açık şekilde aşırı sağı destekleyen söylemlerinin olmadığına ve Avrupa siyasetiyle ilgilenmediğine dikkati çekti.

Musk'ın şimdi ise aşırı sağ partilere desteğini gizlemediğini belirten Angeli, "Bir tür ideolojik pozisyon alıyor ve bu pozisyonu zaman içinde güçleniyor." dedi.

Angeli, politize olmaya başlayan ABD'li milyarderin, başta İngiltere, Almanya ve İtalya olmak üzere, her geçen gün daha fazla Avrupa ülkesinin siyasetiyle ilgilenmeye başladığını kaydetti.

Musk'ın muhtemelen bu ülkelerdeki etkisinin farkında olduğuna işaret eden Angeli, "Muhtemelen bunu abartıyor ama özellikle seçimleri etkilemeye çalıştığı kesin. Almanya'da yakında parlamento seçimleri olacak ve şu anda Almanya'ya bu kadar odaklanmasının bir nedeni kesinlikle aşırı sağı desteklemesinin bir etkisi olabileceğini bilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın yeni yönetiminde de yer alması beklenen Musk'ın, seçilmiş başkanla her zaman aynı çizgide olmadığını savunan Angeli, "Kim bilir, Elon Musk ve Donald Trump arasında Avrupa siyasetine ilişkin çatışmalar bile olabilir. Çünkü aşırı sağ partiler konusunda her zaman aynı pozisyona sahip değiller." dedi.

- "MUSK'IN AMACI AŞIRI SAĞ SÖYLEMLERİ GÜÇLENDİRMEK"

Musk'ın sosyal medya aracılığıyla yarattığı etkinin farkında olduğunu bildiren Angeli, "Elon Musk'ın asıl amacı elbette göçmenlik, toplumsal cinsiyet, medya, siyaset gibi aşırı sağ partiler için önemli olan konularda aşırı sağ söylemleri güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Angeli, Musk'ın sahibi olduğu X aracılığıyla "aşırı sağcı liderlere görünürlük sağladığını" dile getirerek, geleneksel ana akım medyanın eleştirdiği bu insanlara, sosyal medya platformunda alan açtığını kaydetti.

Musk'ın şimdiye kadar yaptıklarına devam ettiği takdirde, gelecekte Avrupa seçimlerine bir "ABD etkisinden" söz edilebileceğinden bahseden Angeli, "Donald Trump son yıllarda, özellikle de başkan olduğu dönemde Avrupa siyasetini farklı şekillerde etkilemeye çalışıyordu ve Elon Musk bunu Trump'ın yaptığından daha da belirgin bir şekilde yapıyor." diye konuştu.

- "AB, GEÇMİŞTE OLDUĞUNDAN DAHA TEMKİNLİ"

AB Komisyonunun diğer sosyal medya platformlarına yönelik attığı adımlara kıyasla X'e karşı daha "temkinli" olduğunu aktaran Angeli, "(AB) Geçmişte olduğundan daha temkinli hareket etmeye başladılar." dedi.

Angeli, ifade özgürlüğü konusunun bu tutumda etkili olduğunu savunarak, "Ancak gelecekte tartışılacak olan soru, X'in gerçekten özgür bir sosyal platform ve kendi gündemine sahip olup olmadığı, aşırı sağ pozisyonları güçlendirmeye çalışıp çalışmadığı ve AB'nin sosyal medya politikasına aykırı olup olmadığıdır." ifadelerini kullandı.

X'e ilişkin endişelerin, AB'nin gündemini yakın gelecekte meşgul etmeyi sürdürebileceği konusunda uyarıda bulunan Angeli, öte yandan Brüksel'in atacağı adımları kestiremediğini sözlerine ekledi.