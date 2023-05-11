Avrupalı ve Arap dışişleri bakanlarından ''İsrail-Filistin ihtilafında şiddetin yatıştırılması'' çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin düzenli istişarelerinin bir parçası olarak Münih Formatı kapsamında bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin, akan kanın durması gerektiğini söyledi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Baerbock, "Akan kan artık durmalı. Son birkaç gün bir kez daha gösterdi ki umutsuzluktan daha tehlikeli bir şey yoktur." diyerek, insanların kendileri ve özellikle çocukları için daha iyi bir geleceğe inanmaya cesaretlerinin kalmadığı bir yerde istikrarın da olmayacağını dile getirdi.

Baerbock, şöyle devam etti:

"Bu nedenle hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin, kendilerinin ve çocuklarının barış içinde nasıl güvenle yaşayabileceklerine dair bir perspektife ihtiyaçları vardır. İki devletli çözüm, ortak hedefimiz olmaya devam etmektedir. Evet, gerçekler iki devletli çözümün uygulanmasını giderek daha da zorlaştırmaktadır. İki devletli çözüm, tek başına adil ve uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm imkanı sunmaktadır."

İsrail'in güvenliğinin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Baerbock, "İsrail, dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi, halkını saldırılara karşı savunma hakkına sahiptir. Aynı zamanda şunu da açıkça söylemek isterim ki dünyadaki her ülkenin bunu yaparken sivil nüfusa orantılı şekilde davranma görevi vardır. Bu korkunç sivil kayıplar daha önce yaşanmamıştı." diye konuştu.

Baerbock, Mısır, Ürdün, Fransa ve Almanya olarak bu kapının en azından açık tutulması için ellerinden gelen her şeyi yapmakta birleştiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İki devletli çözümü daha da uzak kılacak adımlardan kaçınmak da bu nedenle elzemdir. Federal hükümetin değişmez pozisyonu, yerleşim yeri açmanın uluslararası hukukla bağdaşmadığıdır. Ortak kanaatimiz, umutsuz çatışma durumlarında bile perspektif yaratmanın diplomasinin görevi olduğudur. Bu nedenle bugünkü toplantımız, uluslararası toplumun bu çatışmayı kendi haline bırakmaya hazır olmadığının da bir işaretidir."

- "ULUSLARARASI TOPLUMUN, İSRAİL'İN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRMASI GEREKİR"



Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin halkının yaşadığı haksızlık için uluslararası topluma çağrıda bulunarak, iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi.

Bölge için atılması gereken acil adımlara bakılması gerektiğini belirten Şukri, "Tek taraflı yerleşim yeri açma ve saldırılar... Bunlar, huzursuzluğu artıran konular." dedi.

Şukri, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü askeri operasyonlarla bölgede gerilimi tırmandıran İsrail'i ağır bir dille eleştirerek, "Bu, sadece uluslararası ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmakla kalmıyor, bölgede barış içinde bir arada yaşama umutlarını da yok ediyor, tüm çabalarımızı boşa çıkarıyor ve kısır bir şiddet döngüsüne yol açıyor." ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, uluslararası toplumun, iki devletli çözümü tehdit eden tek taraflı eylemlerini ve askeri saldırganlığını durdurması için İsrail'in üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

- "SİYASİ BİR SÜREÇ BAŞLATMAK İÇİN DAHA SAKİN BİR DURUMA GERİ DÖNMEMİZ GEREKİYOR"



Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Fransa ve Almanya'nın çabalarını överek, İsrail ile Filistin arasında barışın tekrar canlandırılması gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelerin son dönemdeki şiddet sarmalını sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan Safedi, "Güvenlik, her iki taraf için de garanti altına alınmalı ve bundan dolayı gerçek çabalara ihtiyacımız var." dedi.

Safedi, İsrail'in askeri operasyonları nedeniyle Filistin halkının gerçek bir barış sürecine olan umudunu kaybettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Siyasi bir perspektif geliştirmek ve iki devletli bir çözüme doğru ilerlememize yardımcı olacak siyasi bir süreç başlatmak için başlangıç noktası olarak daha sakin bir duruma geri dönmemiz gerekiyor. Barış, herkes için bir haktır, güvenlik herkes için bir haktır. Filistinlilerin de güvenliği sağlanmadan İsrail'in güvenliği garanti altına alınamaz."

- "ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM BULUNMADIKÇA ŞİDDET DURMAYACAKTIR"



Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da şiddetin sona erdirilmesi için derhal adım atılması gerektiğini belirterek, İsrailliler ile Filistinlilerin arasında barış müzakerelerine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in kendini savunma hakkı bulunsa da uluslararası hukuka uymak zorunda olduğunu vurgulayan Colonna, "Hepimiz şiddetin daha fazla şiddete yol açtığını biliyoruz. Şiddet öldürür. İhtiyacımız olan şey, siyasi bir perspektiftir. Orta Doğu'daki çatışmaya adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadıkça şiddet durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Colonna, İsrail'in kendine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'in yeni yerleşim yeri açmasını kınıyoruz, buna karşıyız." dedi.

İki devletli çözümün, adaletli ve sürdürebilir çözüm olduğuna dikkati çeken Colonna, İsrail'in verdiği tepkinin ölçülü ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini kaydetti.