Avrupalıların yarısı AB'nin gidişatından memnun değil

AB'nin resmi anketlerini düzenleyen "Eurobarometer" 8-26 Eylül 2018 tarihleri arasında 28 üye ülkede, 27 bin 474 kişilik örneklemle yaptığı "Parlemeter 2018: Sınamalarla Başa Çıkmak" temalı anketin sonuçlarını yayımladı.

Anket, AB vatandaşlarının genel anlamda ülkelerinin birliğe üyeliğini desteklemekle beraber, katılımcıların yarısının AB'nin gidişatından memnun olmadığını gösterdi.

Avrupalıların yüzde 48'i AB'nin "daha önemli bir rol oynaması gerektiğini" savunurken, yüzde 27'si de birliğin daha az etken olması gerektiğini ifade etti.

Birlik genelinde en fazla önemsenen gündem konularını da araştıran anket, Avrupalıların yüzde 50'sinin göç, yüzde 47'sinin ekonomi, yüzde 47'sinin gençlerin istihdamı ve yüzde 44'ünün terörizmden endişe duyduğunu ortaya koydu.

AB'de kalmayı tercih ediyorlar

AB vatandaşlarının yüzde 66'sı Brexit benzeri bir referandum olması durumunda ülkelerinin birlikte kalması yönünde oy kullanacağını ifade ederken, yüzde 17'si çıkma yönünde tercih yapacağını kaydetti.

AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere'de ise vatandaşların yüzde 53'ü birlikte kalmaktan yana oy kullanırken, yüzde 35'i ayrılma seçeneğini tercih etti.