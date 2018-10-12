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Avrupalıların yüzde 64'ü AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğini düşünmüyor

Avrupa'da 11 bin kişi ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 64'ü AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğini düşünmediklerini belirtti

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Brüksel merkezli "Avrupa'nın Dostları" adlı düşünce kuruluşunun açıkladığı anket sonuçlarına göre Avrupalıların yüzde 64'ü, AB'nin olmaması halinde hayat şartlarının kötüleşeceğine inanmıyor.

Kuruluşun Avrupa genelinde yaklaşık 11 bin kişi ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u AB'nin gereksiz olduğuna inanırken, yüzde 64'ü de AB'nin olmaması durumunda hayat standartlarının kötüleşeceğini düşünmüyor.

Anketin, katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak vardığı sonuç kısmında "Değişim ve reform sağlanmazsa, AB, çoğu vatandaşı için önemsiz kalmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Avrupalıların üçte birinden fazlasının AB bütçesi harcamalarında "daha şeffaf" olunmasını beklediği aktarıldı.

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