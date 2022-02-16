Avrupa'nın 7 ülkesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kişi yakalandı

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:13

İspanya Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İspanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Almanya, Hırvatistan ve İngiltere'de düzenlenen, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) ve Avrupa Adli İş Birliği Biriminin (EUROJUST) de destek verdiği operasyonlarda Avrupa'da kokain kaçakçılığının en önemli örgütlerinden birine darbe vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 4 yıldır devam eden soruşturmalar sonrasında düzenlenen operasyonlara 7 ülkeden 580'den fazla güvenlik mensubunun katıldığı ve çoğu Arnavut 45 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası suç örgütünün Güney Amerika'dan deniz, hava veya kara yoluyla getirdiği kokaini Avrupa'nın farklı yerlerine dağıttığı, İspanya, Almanya ve Hırvatistan başka olmak üzere bazı ülkelerde de uyuşturucudan gelen parayı akladığı belirtildi.

İspanya'da Mayorka ve Barselona'da aktif olan örgüte bağlı 8 kişinin yakalandığı, düzenlenen baskınlarda 203 bin avro nakit para, 16 adet lüks saat, 7 lüks araba, 1 yat ve toplam değeri 5 milyon avroyu bulan 86 tablonun ele geçirildiği ifade edildi.

Suç örgütünün Mayorka'da emlak alımı yaparak 30 milyon avroluk para akladığının da tespit edildiği aktarıldı.

Operasyonların diğer önemli ayağının 30 kişinin yakalandığı Belçika olduğu bilgisi paylaşıldı.