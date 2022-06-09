İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2296
  • EURO
    18,5154
  • ALTIN
    1022.8
  • BIST100
    2530.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'nın en büyüğü! İngiltere'de bulundu
Dünya

Avrupa'nın en büyüğü! İngiltere'de bulundu

Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kara dinozoruna ait kalıntılar, İngiltere'nin Wight Adası'nda keşfedildi. Fosile 'beyaz kaya spinosauridi' adı verilirken, kalıntılara dair araştırmaların devam etmesi nedeniyle fosile henüz bilimsel isim verilmediği kaydedildi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
ABONE OL

BBC'de yer alan habere göre, Southampton Üniversitesinden paleontologlar 10 metreden daha uzun ve yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yırtıcı hayvanın kalıntılarını buldu.

Wight Adası'nın güneybatı kıyısında bulunan kemiklerin iki ayaklı, timsah yüzlü, yırtıcı bir spinosaurid dinozoruna ait olduğu belirtildi.

Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Chris Barker, fosilin muhtemelen birkaç ton ağırlığında "dev bir hayvan" olduğunu söyleyerek Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yırtıcı dinozor fosili olduğunu aktardı.

Fosile "beyaz kaya spinosauridi" adı verilirken, kalıntılara dair araştırmaların devam etmesi nedeniyle fosile henüz bilimsel isim verilmediği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.