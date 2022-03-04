Avrupa'nın en büyüğü! Rus ordusu kritik santralı ele geçirdi

AA 4 Mart 2022 Cuma 10:15 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 10:15

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- Santral sahasında çıkan yangın söndürüldü

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Servisten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.