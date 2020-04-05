İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa'nın geleceği tehlikede
Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa'nın geleceği tehlikede

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüs salgının ülkesinde ve Avrupa'da hızla ilerlemesinden dolayı Avrupa'ya çağrı niteliğinde bir makale kaleme aldı. Sanchez, Avrupa'nın geleceğinin tehlike olduğunu vurguladı.

DHA05 Nisan 2020 Pazar 13:28 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:32
ABONE OL

Başbakan Pedro Sanchez, İtalya gibi kendi ülkesinde de tehlikeli boyutta devam eden koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa Birliği’ne çağrı niteliğinde makale yazdı. Avrupa’daki basın organlarına gönderilen makalede, Avrupa’nın geleceğinin tehlike altında olduğunu ifade etti. Makalesinde, “Vatandaşlarımız ölüyor, hastaneler dolmuş taşmış durumda. Ya sarsılmaz dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ FARKLI BİR SAVAŞ İÇİNDE

Başbakan Sanchez, Avrupa Birliği’nin tarihteki örneklerden farklı bir savaş içinde olduğunu belirtti ve “Avrupa projesi görünmeyen bir düşman tarafından test ediliyor” dedi. İspanya gibi ülkelerin salgına karşı Avrupa’dan gerçek bir dayanışma kanıtına ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan, ‘dayanışmanın’ en önemli AB prensibi olduğunu ve dayanışma olmaması durumunda Avrupa’nın geleceğinin ciddi yara alacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası ve AB komisyonları tarafından, işlerini kaybedenlere bazı ekonomik planlar yapıldığını ama bunun yeterli olmadığını belirten Başbakan Sanchez, halkın borçlarına destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

‘HEPİMİZ KAZANMAZSAK SONUNDA HEPİMİZ KAYBEDERİZ’

İspanya Başbakanı Sanchez Avrupa’nın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi ekonomik krizle yüz yüze olduğunu açıkladı. Birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayan Sanchez “hepimiz kazanmazsak, sonunda hepimiz kaybederiz” dedi.

‘YA ŞİMDİ HAREKETE GEÇERİZ YA DA HİÇBİR ZAMAN’

Sanchez, “Cesur kararlar gerektiren zorlu zamandayız. Milyonlarca Avrupalı Avrupa Birliği’ne inanıyor. Onları yüzüstü bırakamayız. İnanmaya devam etmeleri için neden vermeliyiz. Ya şimdi harekete geçeriz ya da hiçbir zaman çünkü Avrupa’nın kendisi tehlike altında” dedi.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'
'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.