Avrupa'nın göbeğinde İslamofobi... Bir camiyi daha kapattılar!

AA 15 Mart 2022 Salı 00:26 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 00:26

Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, Pessac'taki El Faruk Camisi'nin, "radikal İslam'ı" savunduğu ve "selefi" ideolojisini yaydığı gerekçesiyle 6 aylığına kapatıldığı belirtildi.

Camide, Fransız yasalarına uyulmaması çağrısı yapıldığı, terör saldırılarının meşrulaştırıldığı ve şehadetin teşvik edildiği vaazların verildiği iddia edilen açıklamada, camide İsrail'e karşı nefret içeren mesajların da paylaşıldığı ve terör örgütlerine veya "radikal İslam'ı" savunan kişilere destek verildiği öne sürüldü.

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.