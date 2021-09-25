25 Eylül 2021 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:09

Birleşik Krallık'ta ulaşım krizi için kara bir gün olarak nitelendirilen enerji krizinin ardından binlerce kişi distribütörlerde ve havaalanlarında kuyruklar oluşturdu. Kamyoncu sıkıntısı nedeniyle, ülkedeki yakıt stokları azalmaya başladı. BP ise yaklaşık 100 servis istasyonunda benzin ve dizel tedarikinin bir kısmını kapattı veya azalttı. Amerikalı ExxonMobil grubunun diğer üyeleri de aynı kaderi paylaştı ve bu nedenle, özellikle Londra'da ve İngiltere'nin en işlek bölgelerinden biri olan İngiltere'nin güneyinde, yakıtlarının bitmesinden korkan sürücüler yakıt ikmal noktalarında uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

"SÜRÜCÜLER SARF MALZEMELERİ KONUSUNDA ENDİŞELİ"

Hükümet tarafından verilen çeşitli güvenceler, yaşanan soruna yeteri kadar fayda vermedi. Araçlarını doldurmak isteyen sürücülere seslenen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "bol miktarda yakıt" olduğunu söyleyerek araç sahiplerini ikna etmeye çalıştı. Aynı zamanda, BBC'ye verdiği bir röportajda, eğer yardımcı olunursa, Majestelerinin ordusunun tankerlerini sürmek için şoför görevlendirebileceğini de sözlerine ekledi. Pandemi ve Brexit tarafından ağırlaştırılan ve şimdiden büyük perakendeciler ve catering üzerinde önemli yansımaları olan kıtlık ile Krallığın yaklaşık 100.000 ağır araç sürücüsü eksikliği olduğu tahmin ediliyor.

BP VE SHELL TEDARİKTE KISITLAMAYA GİTTİ



Ülkenin yakıt ihtiyacının büyük bir kısmını üstlenen BP ise, yaklaşık 100 servis istasyonunda benzin ve dizel satışını kapattı.

BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu bazı petrol şirketlerinin akaryakıt yetersizliği nedeniyle çok sayıda benzin istasyonunu kapatmasının ardından Cuma günü akaryakıt istasyonlarının önündeki kuyruklar başladı. Birleşik Krallık'ta, Brexit'in çeşitli sonuçlarından biri olan ve esas olarak nakliyeci sıkıntısının neden olduğu ciddi bir lojistik krizi aylardır devam ediyor. Bu durumda, yakıtı tüm distribütörlere ulaştırmak için yeterli değil.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA



Konuya ilişkin açıklama yapan İngiliz yetkililer, yakıt sıkıntısı bugünlerde çok şiddetli olmaz: Kapalı distribütörler azınlık vardır. Ancak sorun şu ki, benzinlerinin bitmesinden korkan birçok İngiliz sürücü, mümkün olan en kısa sürede yakıt ikmali yapmaya karar vererek uzun kuyruklara neden oluyor ve yakıt kaynaklarını gerçekten riske atıyor denildi.

star.com.tr