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Dünya

Avrupa'nın göbeğinde Rus toprağı! Rusya'yı kızdıran karar: Bu her şeyin ihlalidir

Litvanya'nın hafta sonu Rus toprağı Kaliningrad'a bazı malların naklini yasaklama kararının ardından Kremlin bu adımı 'benzeri görülmemiş' olarak niteleyerek, karşılık vereceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, '(Litvanya'nın) bu kararının hakikaten bir benzeri yok. Bu karar, her şeyin ihlalidir. Bunu yasa dışı olarak kabul ediyoruz. Bu durum, ciddi olmaktan da ötedir. Nasıl karşılık vereceğimizle ilgili detaylı bir analiz yapmamız gerekiyor' dedi.

Reuters20 Haziran 2022 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
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Litvanyalı yetkililer, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki kömür, metaller, inşaat malzemeleri ve ileri teknoloji ürünleri gibi malların kendi toprakları üzerinden Kaliningrad'a aktarımını yasaklamıştı. Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesi ve Rusya arasındaki tek demir yolu Litvanya'dan geçiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "(Litvanya'nın) bu kararının hakikaten bir benzeri yok. Bu karar, her şeyin ihlalidir. Bunu yasa dışı olarak kabul ediyoruz. Bu durum, ciddi olmaktan da ötedir. Nasıl karşılık vereceğimizle ilgili detaylı bir analiz yapmamız gerekiyor" dedi.

Polonya ve Litvanya arasındaki Rus toprağı Kaliningrad, Litvanya üzerindeki demir yolu ve doğalgaz boru hatlarıyla Rusya'dan gönderilen malları temin etmekteydi.

Kaliningrad valisi, Litvanya'nın yasağı nedeniyle Kaliningrad'a demir yoluyla sağlanan malların yarısına kadarının etkilenebileceğini hesapladıklarını açıkladı.

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