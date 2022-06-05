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Dünya

Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler! Teröristlere bir kez daha sahip çıktılar

Terör örgütü PKK yandaşları İtalya'nın başkenti Roma'da örgüt paçavralarıyla gösteri düzenledi. Yapılan yürüyüşler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da 'Türkiye'ye karşı yanınızdayız' ifadelerini kullandı.

5 Haziran 2022 Pazar 20:40 - Güncelleme:
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Teröristlere kucak açan Avrupa devletleri yine şaşırtmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde, bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Örgüt sempatizanları Avrupa'da bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan örgüt sempatizanları bu kez de İtalya'nın başkenti Roma'da söz de örgüt lehine yürüyüşte bulundu.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN POSTERLERİ TAŞINDI

PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı, örgüt elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.

BELEDİYE BAŞKANI ORLANDO'DAN HADSİZ SÖZLER

Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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