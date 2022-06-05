Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler! Teröristlere bir kez daha sahip çıktılar

Teröristlere kucak açan Avrupa devletleri yine şaşırtmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde, bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Örgüt sempatizanları Avrupa'da bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan örgüt sempatizanları bu kez de İtalya'nın başkenti Roma'da söz de örgüt lehine yürüyüşte bulundu.



BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN POSTERLERİ TAŞINDI



PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı, örgüt elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.

BELEDİYE BAŞKANI ORLANDO'DAN HADSİZ SÖZLER



Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.