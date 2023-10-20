Avrupa'nın ikiyüzlülüğü! Filistin destekçilerini hedef aldılar

İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Düzenlediği kanlı saldırılarla binlerce masun sivili hayattan kopardı. Tüm dünya, bu katliama sessiz kaldı. İlk sırada ise her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren Avrupa yer aldı. Tüm AB ülkeleri, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara sessiz kaldı. Filistinlilere destek olmak isteyenleri ise engellemeye çalıştı.

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Dün akşam Hollanda'da yaşananlar, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ve İslam düşmanlığını bir kez daha kanıtladı. Terör örgütü PKK destekçilerinin eylem yapmasına göz yuman Hollanda polisi, konu Filistin olunca şiddete sarıldı. Filistin'e destek vermek isteyenlere coplarla saldırdı. Hollandalı polislerin havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdüğü anlar, kameralar cep telefonu ile kayda alındı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Çok sayıda polis, sayıları oldukça az olan eylemcilere acımasızca saldırdı. Terör örgütü PKK destekçilerini izlemekle yetinen polislerin Filistin için bir araya gelenlere saldırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.