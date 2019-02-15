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Münih Güvenlik Konferansı Başkanı İschinger: Avrupa’nın kış uykusundan uyanma zamanı geldi

Almanya’nın ev sahipliğinde bu yıl 55’incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı geniş katılımla başlıyor. Zirve öncesi açıklama yapan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang İschinger, Avrupa’nın kış uykusundan uyanma zamanının geldiğine dikkat çekti.

  • İHA
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55. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya’nın Münih kentinde 38 devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 80 savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla bugün başladı. Soğuk savaş tartışmalarının yapıldığı dönemde gerçekleştirilecek konferansta katılımcılar yeni tehditler, dünya siyasetinde ABD, Rusya ve Çin arasında artan rekabet ortamı, AB ve diğer ülkelerin geleceği, savunma stratejileri, var olan gergin ortamın dünya barışına etkileri ele alınacak.
 
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang İschinger, Alman kamu televizyonu ZDF’ye yaptığı açıklamada, savunma konusunda Avrupa’nın kış uykusundan uyanma zamanının geldiğine dikkat çekerek, dünyanın soğuk savaş dönemine doğru ilerlediğini bu durumdan ise en çok Avrupa’nın etkileneceğini söyledi. Avrupa ülkelerinin silahlanmaktan ziyade birliğe, ortak stratejiye, ortak güvenlik politikalarına kaynak aktarmaları halinde yaklaşan soğuk savaş dönemine uyum sağlayabileceğini söyledi.
 
Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ikili görüşmelerde bulanacak. Bakan Akar’ın konferansın üçüncü gününde, Suriye konusunda yapılacak “Strateji mi, Trajedi mi?” başlıklı oturuma katılması ve konuşma yapması öngörülüyor. Oturumda, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de konuşacak.
 
Oturumda Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, Türkiye ile ABD arasında Suriye nedeniyle yaşanan gerilimler, Ankara’nın son dönemde dış politika ve güvenlik konularında Batılı müttefiklerinden farklılaşan adımlarının da tartışılması bekleniyor. Konferans 17 Şubat’a kadar devam edecek.
 

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