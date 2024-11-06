Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2,2 milyar dolar seviyesindeki Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisinin, sağlanan desteklerle 2035'te 7,5-8 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceğini belirtti.

Erden, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından bu yıl "Geleceğin Enerjisi Türkiye'nin Geleceği" ana temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK 2024) 2. gününde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, rüzgar enerjisi endüstrisinin uluslararası tedarik zincirinde öne çıkan bir ülke olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi doğrultusunda sektörün her yıl 5 bin megavatlık rüzgar yatırımını hedeflendiğini anımsatan Erden, şunları kaydetti:

"Bu hedef 2035'e kadar Türkiye'de devreye alınacak tüm rüzgar yatırımlarının toplam 50 bin megavata ve rüzgardan üretilen elektriğin yılda 138 teravatsaate ulaşmasını sağlayacak. Bugün ürettiğimiz elektriğin 430-440 teravatsaat civarında olduğunu, 2035'te de 510-520 teravatsaat civarında olduğunu düşünürsek yüzde 25-30 arasında rüzgar kaynaklı elektrik üretimini hedeflediğimiz ortaya çıkacak."

Erden, bu doğrultuda sektörün çeşitli ihtiyaçlarının bulunduğunun altını çizerek, "Bu ihtiyaçlarla beraber 2035 hedefleri ve Sanayi Bakanlığımızın açıkladığı HIT-30 Programı kapsamında yürütülecek önemli destekler var. Bu destekler sanayi kazanımlarımız açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

Bu desteklerin rüzgar endüstrisinin büyümesine katkı sağlayacağını belirten Erden, "HIT-30 ve benzeri Sanayi Bakanlığı'nın destekleriyle bugün 2,2 milyar dolar seviyesindeki rüzgar endüstrisi büyüklüğümüz 2035'te 7,5-8 milyar dolar seviyesine çıkabilir." dedi.

Erden, bunun Türkiye'nin cari açığına olumlu etki edeceğini ve ülkenin ihracatını artırarak daha büyük bir sanayi etki alanı oluşturulmasını destekleyeceğini dile getirdi.

Gelecek 10 yılda düzenli kapasite artışının ve HIT-30 ve benzeri destekleme mekanizmalarının aktif kullanımının önemine dikkati çeken Erden, "İthalat rejimimizde gördüğümüz eksikliklerin giderilerek yerel sanayimizin ve pazarımızın adil rekabete uymayan koşulların elimine edilmesiyle ve rekabet koşullarının sağlanmasıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Lojistik altyapımızın, kara yolları ve deniz yolları değerlendirilerek genişletilmesi ve kapasitesinin artırılması sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli." dedi.

Erden, deniz üstü rüzgar enerjisi sanayisi ve tersanecilik sektörlerinin de bir "master plan" çerçevesinde irdelenmesi ve desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- "YERLİ KATMA DEĞER ORANIMIZI YÜZDE 70'LERİN ÜZERİNE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da stratejik yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için enerji alanına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Çoştu, dünya genelinde artması beklenen yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye için önemli bir ihracat potansiyeli oluşturduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"2000'li yılların başında adımları atılan, gelişmeye başlayan Türk rüzgar enerjisi endüstrisi bugün Avrupa'nın önemli üretim üslerinden biri olmayı başardı. Bugün, rüzgar enerjisi noktasında üretim kapasitesi itibarıyla Avrupa'nın 5. en büyük endüstrisine sahibiz. Ürettiğimiz her 4 üründen 3'ünü 50'ye yakın ülkeye ihraç edebilir konumdayız. İhracat hacmimiz yıllık 1,5 milyar avroyu, sektörümüzün cirosu ise yıllık 2,2 milyar doları geçmiş durumda."

Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi ve kullanılması noktasında sektörün ihtiyaç duyacağı destekleri Bakanlık olarak sağlamaya gayret gösterdiklerini belirten Çoştu, bu kapsamda TÜBİTAK aracılığıyla şimdiye kadar 118 AR-GE projesini desteklediklerini anlattı.

Çoştu, sektörün önünü açacak, gelişimine ivme kazandıracak adımların atılacağını vurgulayarak, "Tıpkı savunma sanayinde başardığımız gibi çok kuvvetli bir yerli sanayiyi Türkiye'de inşa etmek, geliştirmek istiyoruz. Yerli katma değer oranımızı yüzde 70'lerin üzerine taşımak istiyoruz." dedi.

- TÜRK RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİCİLERİ İÇİN AVRUPA PAZARI BÜYÜYOR

WindEurope Başkanı Giles Dickson ise 150 ana tedarikçi ve 350 de alt tedarikçiye sahip Türkiye rüzgar enerjisi tedarik zincirine dikkati çekerek, "Bu gerçekten etkileyici. Avrupa'nın geri kalanı bunun için size son derece minnettar. Çünkü fabrikalarınızın ürettiklerinin çoğu Avrupa'nın geri kalanına ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Dickson, Türkiye hariç tüm Avrupa'nın her yıl 18 gigavat yeni rüzgar santrali inşa ettiğini belirterek, "Bugün ile 2030 arasında bu sayı artacak. Ortalama olarak her yıl 27 gigavat yeni rüzgar santrali inşa edeceğiz. Yani fabrikalarınız için pazar büyüyor. Avrupa'nın geri kalanı, bu ülkede ürettiğiniz ekipmanlara daha da aç olacak." diye konuştu.

Türkiye'de üretilen ekipmanların kalitesinin de Avrupa'da takdir edildiğini dile getiren Dickson, "Bu ülkede ürettiğiniz türbinler ve ekipmanlar mükemmel kalitede." dedi.

Dickson, Avrupa Birliği'nin, Türkiye tedarik zincirini Avrupa rüzgar enerjisi tedarik zincirinin bir parçası olarak gördüğünü sözlerine ekledi.