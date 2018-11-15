Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Batı medyasında Türkiye'ye haksız eleştirilerin yöneltildiğini belirten Orban, "Macaristan, hiç kimseye ülkesini nasıl yöneteceği konusunda eğitim verme taraftarı değil. Türkler, kendi ülkelerini yönetmeyi herkesten daha iyi bilir. Ben de kendi ülkemi herkesten iyi yönetirim. Diğer ülkelere saygı göstermek istiyorsanız, seçimle gelenlere de saygı duymalısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ı ziyaret ettiğinde Türkiye'ye olan saygımızı kendisini iyi ağırlayarak gösterdik." diye konuştu.

Macar ve Türk halkının birbiri hakkında olumlu düşündüğünü aktaran Başbakan Orban, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile çok özel bir dostluğumuz var. Buradaki insanlara sorduğunuzda Türkler hakkında çok pozitif cevaplar alırsınız. Türkiye'de olduğum zaman bana, ülkeme ve vatandaşlarıma karşı Türkler tarafından büyük bir saygı görüyoruz. Politik tabanımız iki tarafın arkadaşlığı üzerine kurulmuş vaziyette. Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak kabul ediyoruz. 100 milyona yakın nüfusu var. Dünyanın en önemli ekonomilerinden biri. Yapı olarak çok güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek yıllar içinde en iyi 10 ekonomiden biri olacaklarını söylemesine katılıyorum. Avrupa'nın menfaatleri için Türkiye ile elimizden geldiği kadar çok iş birliği yapmamız gerekiyor. Birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda karşıt görüş belirtmesini anlayabiliyorum. Karşı olmak yeterli değil. Başka bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Nasıl iş birliği yapıp nasıl beraber yaşayacağımızı da ortaya koymamız lazım. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güvenlik ve ekonomi açısından stratejik iş birliğinin olması gerekiyor. Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Sağlam temellere dayalı bir iş birliği anlaşması lazım. Eğer Avrupa sadece eleştirip çözümü de ortaya koyamıyorsa nasıl Avrupa olacak?"

"Gül Baba Türbesi, hem Türkler hem de Macarlar için aynı derecede önemli"

Macaristan Başbakanı Orban, restore edilmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılan Gül Baba Türbesi'nin hem Türkler hem de Macarlar için önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Türbenin çok özel bir yer olduğunu aktaran Orban, "Gül Baba Türbesi, hem Türkler hem de Macarlar için aynı derecede önemli bir yer. Cumhurbaşkanı gelmeden önce burası utanılacak kadar kötü durumdaydı. İhmal edilmiş, bir kenara atılmıştı. Birkaç sene önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buranın restore edilmesi için bir konuşmamız olmuştu. Bu fikir bana eski Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan gelmişti. Adnan Polat ile Türk-Macar ilişkilerini geliştirmek için beraberiz. Gül Baba Türbesi'nin bunun sembolü olması açısından kendisi beni ikna etti." şeklinde görüş belirtti.

Türbenin Macaristan açısından milli gurur olduğunu vurgulayan Orban, şunları kaydetti:

"İki lider karar verdiği zaman bunun hayata geçmesi çok kolay zannediyorlar ama esasında öyle olmuyor. Bürokrasi her yerde bürokrasi. Burası belli kurallar manzumesi içinde yapıldı. Bürokrasinin vahşi ormanında yolumuzu kısa kestik ve yapımına başladık. Türkiye'nin bürokrasisi de bizimki kadar güzel. Bundan dolayı çok iyi anlaşabiliyoruz. Ülkelerde milli gururu okşayan semboller var. Gül Baba Türbesi, sadece Türkiye için değil bizim için de geçerli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile herkesin tarihe saygı göstermesi konusunda mutabakata vardık. Savaşlarda iki taraftan da kahramanlar çıkıyor. Kahramanlık ve vatanseverliğe saygı göstermemiz lazım. Burası Macarlar ile Türklerin bir araya gelebileceği, sohbet edip birlikte çay ve kahve içerek gurur duyacağı yer. Gül Baba Türbesi'ne sahip olduğumuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına katıldığı için gurur duyuyoruz."