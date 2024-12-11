Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 44 kişi kayboldu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Trotamar isimli bir göçmen kurtarma yelkenlisi İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası açıklarında 10 yaşlarında bir kız çocuğunu kurtardı.

Sierra Leoneli olduğu belirtilen çocuğun, içinde 45 kişi bulunan ve alabora olan tekneden sağ kurtulan tek göçmen olduğu, diğer 44 kişinin ise kayıp oldukları ifade edildi.

Dikili ilçesinde 13'ü çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı Kızın çift can kurtarma yeleği sayesinde sağ kaldığı öğrenildi.

Batan teknenin Tunus'un Sfaks kentinden hareket ettiği kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-11 Aralık döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 64 bin 21 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 153 bin 126 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 7 Aralık'a kadar olan dönemde, 1536 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

"Ülkenize geri dönün" STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerindeki yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.