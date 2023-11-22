Avrupa'ya içeriden zor soru: Çocuklarını kaybeden binlerce ebeveyne ne diyeceğiz?

AP Genel Kurulunda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in katılımıyla "Gazze" konulu oturum düzenlendi.

"Gazze'deki insani durum, esirlerin serbest bırakılması ve acil insani ateşkes, Orta Doğu'da barış ve güvenlik beklentileri" başlıklı oturumda konuşan Borrell, "İsrail'in kendini savunma hakkını tanımak ve aynı zamanda Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin başına gelenlere öfke duymak mümkün olmalı. Filistinlilerin bir devlete sahip olma hakkını savunmak mümkün olmalı ve bu Yahudi düşmanlığı olarak tanımlanmamalı." diye konuştu.

Borrell, "Gazze'den İsrail'e yönelik ayrım gözetmeyen roket saldırıları da uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Suya, elektriğe ve temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesinin de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ilk söyleyenlerden biriydim." dedi.

AB'nin durumdan son derece kaygılı olduğunu belirten Borrell, "Ancak (AB içinde) ortak bir tutum olmadığında Yüksek Temsilci bunu temsil edemez. Ama onu inşa etmek için çalışmaya devam eder. Biz de bu çatışmanın askeri bir çözümü olmayacağı inancıyla bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AP MİLLETVEKİLLERİNDEN İSRAİL VE AB YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİLER

Oturumda söz alan AP milletvekillerinden bazıları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "etnik temizlik", "soykırım" olduğu gerekçesiyle eleştirirken, AB'yi, tutumunun çifte standart arz etmesi nedeniyle suçladı.

Sol Gruptan Fransız milletvekili Manon Aubry, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya değinerek, şunları kaydetti:



"Sadece bir ara ile yetinilemez. Kalıcı bir ateşkes olmalı. Çocuklarını kaybeden binlerce ebeveyne ne diyeceğiz? Çocuklarının 'sivil zayiat'a uğradığını mı? İsrail ile ateşkese girmememiz gerektiğini mi? Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketiyle ilgilenmeliyiz ama aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği savaş suçlarına karşı hiçbir şey yapılmadığını nasıl açıklayabiliriz? Bu kabul edilemez. Batı Şeria'da yerleşimlerin hiçbir sınırı yokmuş gibi görünüyor. Her gün Filistinliler saldırıya uğruyor, kötü muamele görüyor, dövülüyor ve topraklarından sürülüyor. Bu bir tür etnik temizliktir."

Sol Gruptan İspanyol milletvekili Manu Pineda da "Bu Parlamento ateşkes çağrısında bulunmayı reddetti. Hatta bunu görüşmeyi bile reddetti. Orada şimdi İsrail tarafından 14 binden fazla insan öldürüldü. 5 binden fazla çocuk, 3 binden fazla kadın. 6 bin insan Gazze'deki yıkımın kalıntıları arasına gömüldü. Bu soykırımın sadece ilk üç haftasında, Gazze'de geçen yılın tamamındaki çatışmalarda ölen çocuk sayısından daha fazla çocuk öldü. AP ve AB'nin ateşkes istemesi için daha kaç Filistinli çocuğun İsrail bombaları tarafından öldürülmesi gerekiyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız İtalyan milletvekili Dino Giarruso, "Ayrım gözetmeyen saldırılarda ölen çocuklar, erkek, kadın, siviller, sırf Filistinli oldukları için öldürülüyor. Buna yenidoğanlar da dahil. Hastanelerin elektriğini kestikleri için kuvözlerdeki yenidoğan bebekler ölüyor. İşte Filistin'de olanlar bunlar. Bunların tamamı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun sorumluluğundadır. Bu mecliste bu insan hakları ihlallerinin, terörünün kınanmasını istedim ama hiçbir şey olmadı." diye konuştu.

Yeşiller Grubundan İrlandalı milletvekili Grace O'Sullivan ise AB liderlerine seslenerek, şunları söyledi:

"Ateşkes çağrısı yapmakta başarısız oldunuz. Uluslararası hukuk ihlallerine tepki vermekte başarısız oldunuz. Gazze yıkıntılar içinde kalırken, Batı Şeria'daki yerleşim birimleri genişlemeye devam ediyor. Netanyahu ve onun aşırı sağ hükümeti sessizliğiniz karşısında daha da cesaretlendi. Artık kalıcı bir ateşkes talep edin ve yerleşimlerle yapılan ticareti durdurun. Artık Filistin devletini tanıyın. AB suç ortağı değil, cesur olmalı."

