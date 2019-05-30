Avrupa’ya Solingen uyarısı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993’te yabancı düşmanı, ırkçı bir grup tarafından evleri yakılarak katledilen 5 Türk vatandaşının saygı ve rahmetle anıldığı belirtilerek, Avrupa’da İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı verilen mücadelenin aralıksız devam etmesinin önemine işaret edildi.
TEHLİKE DEVAM EDİYOR
Açıklamada, şunlar kaydedildi: Bu faciadan gerekli dersin çıkarılıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durulması, bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır. Başta siyasetçiler ve medya temsilcileri olmak üzere toplum üzerinde yönlendirici etkisi olan kesimleri ötekileştirici ve ayrıştırıcı tutum ve söylemler yerine birleştirici ifadeler kullanmaya, barış ve uzlaşı içinde bir arada yaşama ilkesi çerçevesinde toplumsal birlikteliği teşvik etmeye davet ediyoruz.
NAZİLER 5 TÜRK’Ü YAKTI
4 Neonazi Alman, Genç ailesinin evini kundakladı. Olayda, Hülya Genç (9), Gülüstan Öztürk (12) Hatice Genç (18) Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) hayatlarını kaybetti. Yangında 14 kişi de ağır yaralandı. O dönemde yaşları 21’in altında olan zanlılar ise ceza almadı. Solingen faciasından dolayı yıldönümlerinde ırkçı Almanların yaktığı evin önünde ve şehrin çeşitli yerlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Bir araya gelenler saldırıda ölenleri anarak ırkçılığı lanetliyor.
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