28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0131
  • 6,7022
  • 247.494
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa’ya Solingen uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993’te yabancı düşmanı, ırkçı bir grup tarafından evleri yakılarak katledilen 5 Türk vatandaşının saygı ve rahmetle anıldığı belirtilerek, Avrupa’da İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı verilen mücadelenin aralıksız devam etmesinin önemine işaret edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEHLİKE DEVAM EDİYOR 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Bu faciadan gerekli dersin çıkarılıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durulması, bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır. Başta siyasetçiler ve medya temsilcileri olmak üzere toplum üzerinde yönlendirici etkisi olan kesimleri ötekileştirici ve ayrıştırıcı tutum ve söylemler yerine birleştirici ifadeler kullanmaya, barış ve uzlaşı içinde bir arada yaşama ilkesi çerçevesinde toplumsal birlikteliği teşvik etmeye davet ediyoruz.      

NAZİLER 5 TÜRK’Ü YAKTI

4 Neonazi Alman, Genç ailesinin evini kundakladı. Olayda, Hülya Genç (9), Gülüstan Öztürk (12) Hatice Genç (18) Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) hayatlarını kaybetti. Yangında 14 kişi de ağır yaralandı.  O dönemde yaşları 21’in altında olan zanlılar ise ceza almadı. Solingen faciasından dolayı yıldönümlerinde ırkçı Almanların yaktığı evin önünde ve şehrin çeşitli yerlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Bir araya gelenler saldırıda ölenleri anarak ırkçılığı lanetliyor. 

80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de korkutan deprem

Tunceli'de korkutan deprem

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

BM'den flaş İdlib açıklaması

BM'den flaş İdlib açıklaması

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Türkiye'de ilk olacak, yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye'de ilk olacak, yüzde 90'ı tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA