Avrupa’ya Solingen uyarısı

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Bu faciadan gerekli dersin çıkarılıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durulması, bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır. Başta siyasetçiler ve medya temsilcileri olmak üzere toplum üzerinde yönlendirici etkisi olan kesimleri ötekileştirici ve ayrıştırıcı tutum ve söylemler yerine birleştirici ifadeler kullanmaya, barış ve uzlaşı içinde bir arada yaşama ilkesi çerçevesinde toplumsal birlikteliği teşvik etmeye davet ediyoruz.