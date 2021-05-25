Avustralya, Afganistan'daki büyükelçiliğini artan güvenlik endişeleri nedeniyle kapatıyor

AA 25 Mayıs 2021 Salı 12:38 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 12:39

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne tarafından yapılan ortak açıklamada, Avusturalya'nın Kabil Büyükelçiliğinin 28 Mayıs'tan itibaren kapatılacağı bildirildi.

Kararın, yabancı askeri birliklerin bölgeden tahliyesinin başlaması sonrası "giderek belirsizleşen güvenlik ortamı" nedeniyle alındığı ve bu tedbirin kısa süreli olmasının temenni edildiği belirtildi.

Açıklamada, diplomatların ülkeyi düzenli olarak ziyaret edebileceği ancak diplomatik temsilciliğin bölgedeki farklı bir yerde bulunacağı kaydedildi.

Temsilciliğin ve diplomatların bölgede nereye konuşlandırılabileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

- Yabancı askeri birliklerin ülkeden tahliyesi

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.