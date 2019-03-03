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Avustralya aile içi şiddetten ceza alanlara vize vermeyecek

Avustralya Federal Göçmen Bakanı Coleman, aile içi şiddetten mahkum olanların Avustralya’ya alınmayacağını bildirdi.

  • AA
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Herald Sun gazetesine açıklamada bulunan Avustralya Federal Göçmen Bakanı David Coleman, Federal Hükümet’in yürürlüğe koyduğu yeni yasaya göre, herhangi bir ülkede aile içi şiddetten ceza alanlara vizeverilmeyeceğini, söz konusu suçtan Avustralya’da mahkum olan yabancıların ise aldığı ceza süresine bakılmaksızın sınır dışı edileceğini kaydetti.

Söz konusu yasanın 28 Şubat 2019 itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirten Coleman, "Kadınlara veya çocuklara yönelik şiddet içeren bir suçtan mahkum edilmişseniz, hoşgörüyle karşılanamazsınız." ifadesini kullandı.

"AVUSTRALYA'NIN AİLE İÇİ ŞİDDET FAİLLERİNE KARŞI TOLERANSI OLMAYACAK"

Avustralya’nın kadın ve çocuklara yönelik şiddete tolerans göstermeyeceğini vurgulayan Göçmen Bakanı, "Suç nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, mahkumiyet ne kadar olursa olsun, Avustralya'nın aile içi şiddet faillerine karşı toleransı olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Önceki yasaya göre karakter testinden geçemeyenlere Avustralya vizesi verilmiyordu. Ayrıca Avustralya’da aile içi şiddetten 12 ay ve daha fazla süreyle ceza alan yabancı uyruklular, mahkumiyetlerini Avustralya'da tamamlamalarının ardından sınır dışı ediliyordu. 

 

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