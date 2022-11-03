Avustralya, cinayet şüphelisi Hint vatandaşının yerini bildirene 628 bin dolar ödül verecek

Ülke basınındaki habere göre, Avustralya polisi, 2018'de 24 yaşındaki Toyah Cordingley'i öldürdüğünden şüphelenilen 38 yaşındaki Rajwinder Singh'in yerini bildirene ödül verileceğini açıkladı.

Queensland polisi soruşturma kapsamında, Singh'in yerini bildirecek ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi için bir WhatsApp numarası oluşturdu.

Hint vatandaşının yerine dair bilgi verene, 1 milyon Avustralya doları (628 bin dolar) para ödülü verilecek.



Hindistan Yüksek Komisyonunca yapılan açıklamada, Yeni Delhi merkezli Avustralya Federal Polisinin Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu ile çalıştığı belirtildi.

Cordingley için 2018'de cesedinin bulunmasından bir gün önce kayıp bildirimi yapılmıştı.

Yetkililer, Cordingley'in ölümüyle ilgili soruşturmaların, sorumlu kişinin adalete teslim edilmesi de dahil olmak üzere, emniyet teşkilatı için bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.