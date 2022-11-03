İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2022 Perşembe / 9 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6214
  • EURO
    18,1887
  • ALTIN
    970.971
  • BIST100
    4094.53
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya, cinayet şüphelisi Hint vatandaşının yerini bildirene 628 bin dolar ödül verecek
Dünya

Avustralya, cinayet şüphelisi Hint vatandaşının yerini bildirene 628 bin dolar ödül verecek

Avustralya'da, 2018'de bir kadını öldürdüğünden şüphelenilen Hint vatandaşının yerine dair bilgi verene, 1 milyon Avustralya doları (628 bin dolar) para ödülü verileceği bildirildi.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Avustralya, cinayet şüphelisi Hint vatandaşının yerini bildirene 628 bin dolar ödül verecek
ABONE OL

Ülke basınındaki habere göre, Avustralya polisi, 2018'de 24 yaşındaki Toyah Cordingley'i öldürdüğünden şüphelenilen 38 yaşındaki Rajwinder Singh'in yerini bildirene ödül verileceğini açıkladı.

Queensland polisi soruşturma kapsamında, Singh'in yerini bildirecek ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi için bir WhatsApp numarası oluşturdu.

Hint vatandaşının yerine dair bilgi verene, 1 milyon Avustralya doları (628 bin dolar) para ödülü verilecek.

Hindistan Yüksek Komisyonunca yapılan açıklamada, Yeni Delhi merkezli Avustralya Federal Polisinin Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu ile çalıştığı belirtildi.

Cordingley için 2018'de cesedinin bulunmasından bir gün önce kayıp bildirimi yapılmıştı.

Yetkililer, Cordingley'in ölümüyle ilgili soruşturmaların, sorumlu kişinin adalete teslim edilmesi de dahil olmak üzere, emniyet teşkilatı için bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.