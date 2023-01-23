Avustralya, deniz savunmasına yaklaşık 1 milyar dolar harcayacak

9News sitesinin haberinde, deniz savunmasına yönelik bu harcamanın deniz mayınları için yapılacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamaya ve Avustralya'nın sularını korumaya yardımcı olacak akıllı deniz mayınlarının satın alınmasının hızlandırıldığını kaydederek, modern deniz silahlarını kullanmanın "potansiyel tehditler için önemli bir caydırma aracı" olacağını ifade etti.

Sözcü, "Hükümet, ülkenin ihtiyaç duyduğu gelişmiş kapasiteli bu silahları hızlı ve etkili şekilde karşılamak için çalışmaya devam ediyor." dedi.

Avustralya'nın deniz mayınları için yaklaşık 1 milyar dolar harcayacağını aktaran Sözcü, bu akıllı mayınların düşman gemisini diğer gemilerden ayırt edebildiğini kaydetti.

Başbakan Anthony Albanese de ABC News kanalına deniz mayınlarının satın alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albanese, amacın, "savunmaya yönelik her kuruşun ulusal güvenliği desteklemek için mümkün olan en iyi şekilde harcanması" olduğunu belirtti.

Mümkün olan en iyi savunmaya sahip olmak istediklerini vurgulayan Albanese, bunun için füze savunması, siber güvenlik ve ilgili alanlara odaklandıklarını kaydetti.

- ÇİN VE AVUSTRALYA İLİŞKİLERİ



Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Ayrıca Avustralya, AUKUS'un yanı sıra ABD, Japonya ve Hindistan'ın dahil olduğu "Quad" adlı güvenlik ittifakına katılmıştı.

Bu gelişmeler, Çin tarafından Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlanmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu gelişmelerle zarar görmesiyle Pekin yönetimi, Avustralya'dan ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalarla siyasi alandaki gerilimi ticari boyuta taşımıştı.