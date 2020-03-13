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Dünya

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton'da Kovid-19 tespit edildi

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

AA13 Mart 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:27
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Dutton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde "ateş ve boğaz ağrısı" ile uyandıktan sonra Queensland’daki sağlık merkezine başvuruda bulunduğunu belirtti.

Queensland Sağlık Departmanıyla temasa geçtiğini aktaran Dutton, "Daha sonra Kovid-19 için test yapıldı. Öğleden sonra testin pozitif sonuçlandığı konusunda bilgilendirildim." ifadelerini kullandı.

Dutton, sonuçları pozitif çıkan herkese uygulanan prosedüre göre hastaneye alındığı bilgisini paylaşarak, "Kendimi iyi hissediyorum. Gelişmeleri zaman içinde güncelleyeceğim." paylaşımında bulundu.

- BAKAN DUTTON, 3 GÜN ÖNCE KABİNE TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Avustralya hükümetinde yeni tip koronavirüse yakalanan ilk bakan olan Dutton, üç gün önce Başbakan Scott Morrison ile Sydney’de kabine toplantısına katılmıştı.

Bakan Dutton, 5 Mart’ta ABD’li yetkililerle Washington'da katıldığı güvenlik ve istihbarat toplantılarının ardından hafta sonunda Avustralya’ya dönmüştü.

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