Avustralya: Irak'ta yanlışlıkla sivilleri bombaladık, özür dileriz

Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak'ta çok defa hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak emniyet güçlerinin gösterdiği noktaları bombaladıklarını belirten Savunma Bakanlığı, "DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak emniyet güçlerinin verdiği koordinatları bombaladık. Ancak sahanın zorlu olması nedeniyle bölgedeki sivillerin durumunu teyit edemedik. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz saldırılarda sivilleri öldürmüş olabiliriz. Bu durumdan dolayı çok üzgünüz ve özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avustralya Savunma Bakanlığı soruşturmanın hala devam ettiğini açıkladı.