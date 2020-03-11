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Dünya

Avustralya İtalya'yı da seyahat yasağı kapsamına aldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Çin, İran ve Güney Kore'den gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağına, İtalya'dan gelecekleri de dahil ettiklerini açıkladı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:23
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Başbakan Morrison, Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsten 3 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 116’ya yükseldiği Avustralya’da, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Çin, İran ve Güney Kore’den gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağını, İtalya’daki durumun kötüleşmesi üzerine bu ülkeden gelecekleri de dahil ederek genişlettiklerini duyuran Morrison, yasağın 18.00’den itibaren başlayacağını söyledi.

Başbakan Scott Morrison, virüsle mücadele için 2,4 milyar dolarlık fon ayrıldığını bildirdi.

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