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Dünya

Avustralya 'madalya' kararından vazgeçti

Avustralya, Afganistan'daki savaş suçları nedeniyle askerlerin madalyalarını geri alma kararından vazgeçti.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:59
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Avustralya'da hükümet Afganistan'da savaş suçları işlediği ortaya çıkan Özel Kuvvetlere mensup askerilerin tümünün madalya ve nişanlarını geri alma kararından vazgeçti.

Yeni göreve gelen Savunma Bakanı Peter Dutton, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, yalnızca savaş suçlarına karışan askerlerin madalya ve nişanlarının geri alınacağını bildirdi.

Ülkede görev yapan muvazzaf ve 3 binden fazla Özel Kuvvetler mensubu eski askerden yalnızca 19'unun savaş suçu işlediğinin tespit edildiğine dikkat çeken Bakan Dutton, "Yüzde 1'in işlediği günah için yüzde 99'u cezalandırmamalıyız." dedi.

Afganistan'da görev yapan askerilerin savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF), Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporda, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı açıklanmıştı.

Raporu kamuoyuna açıklayan Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Angus Campbell, işlenen suçlar nedeniyle Afgan halkından özür dilemiş, suça karışan Özel Kuvvetler birliklerindeki tüm askerlerin madalya ve nişanlarının geri alınacağını bildirmişti.

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