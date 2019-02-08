Avustralya meclisi siber saldırıya uğradı

Avustralya’nın önde gelen siber güvenlik ajansı, ülkenin federal meclis bilgisayar ağının yabancı bir ülke tarafından saldırıya uğradığı iddiasını araştırıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Tony Smith ve Senato Başkanı Scott Ryan'dan yapılan ortak bir açıklamada, söz konusu veri ihlaline dair hiçbir veri ve kanıt bulunmadığını, ancak soruşturmaların sürdüğünü belirttti.

Tony Smith , “Bunun parlamento süreçlerinin sonucunu etkileme, seçim sonuçlarını manipüle etme, siyasi süreçleri bozma ya da etkileme girişimi olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok” dedi.

Avustralyalı yetkililer hiçbir ülkeyi suçlamamasına rağmen, 2011 yılında Çin’in Avustralya milletvekilleri ve parlamento personeli tarafından kullanılan e-posta sistemine girdiğini hatırlattı.

Başbakan Scott Morrison konuyla ilgili brifing aldığını ancak saldırının kaynağının tam olarak tespit edilemediğini söyledi.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünden siber güvenlik uzmanı Fergus Hanson, olayın arkasında “ulus-devlet” olabileceğini söyledi.