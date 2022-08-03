Avustralya polisi, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin ses kaydının peşinde

Yeni Güney Galler (NSW) polisi, 2019'da yeniden açılan davanın bir parçası olarak saldırıdan sonra bir medya kuruluşunu arayan ve saldırının sorumluluğunu üstlenen kadının telefon konuşmasını yayınladı.

Ses kaydında, bir kadının "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG)" adına terör saldırısının sorumluluğunu üstlenen konuşma yaptığı duyuluyor.

"Ermenilere haksızlık yapıldığı" iddia edilen kayıtta, saldırının buna misilleme olarak düzenlendiği söyleniyor.

Bunun üzerine polis, ses kaydında, "yazarları" ifadesinden sonra anlaşılmayan, duyulmayan kelimeleri deşifre etmek için halktan yardım istedi.

- "YETKİLİLERLE KONUŞMAYA İSTEKLİ OLMAYAN KİŞİLER OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

NSW Polis Gücünün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanı Mark Walton, kadının sesinin kime ait olduğunu bilmek için ve anlaşılmayan kelimelerin ortaya çıkarılmasının soruşturmada önemli ölçüde rol oynayacağını ifade etti.

Walton, 2019'da katillerin bulunması için konulan 1 milyon dolar ödülün halen geçerli olduğuna işaret ederek, "Cinayet günü ne olduğunu bilen ancak yetkililerle konuşmaya istekli olmayan kişiler olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Walton, cinayetlerin çözülmesine yardımcı olacak bilgilere sahip olan herkesi, bildiklerini soruşturmayı yürüten ekiple paylaşmaya çağırdı.

- BAŞKONSOLOS ŞARIK ARIYAK VE ATAŞE ENGİN SEVER'İN ŞEHİT EDİLMESİ

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolos'un konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı.

Saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos Arıyak olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.

Olaydan kısa süre sonra Ermeni terörist grubu JCAG, saldırıyı üstlenmiş ancak Avustralya polisinin kapsamlı soruşturmasına rağmen resmen kimse suçlanmamıştı.

2019'da Başkonsolos Arıyak ve Ataşe Sever'in şehit edilmelerinin 39. yılında düzenlenen anma töreninde, terör dosyası yeniden açılmış ve katillerin bulunması için ödül konulmuştu.

Yeniden açılan soruşturmayı, NSW Polis Gücünün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanlığı, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü ve NSW Suç Komisyonunca oluşturulan NSW Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) yürütüyor.